Multitudinaria jornada de Promesa a la Bandera en Quilmes

La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron este sábado el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera 2026, del que participaron más de 4000 alumnos de 4º año de escuelas primarias públicas y privadas, además de estudiantes de educación especial y de adultos del distrito.

La ceremonia se desarrolló en el Microestadio "Néstor Kirchner", ubicado en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno de Quilmes Oeste, bajo el lema "Nuestra Bandera, Nuestra Identidad", y contó con la presencia de autoridades educativas, funcionarios municipales, docentes, familias y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Durante el acto, Mayra Mendoza destacó el significado del compromiso asumido por los estudiantes. "Estoy orgullosa de todos ustedes. Los felicito y los quiero mucho. Prometer lealtad es uno de los actos más nobles que existen, y hacerlo frente a nuestra bandera tiene un significado muy especial", expresó.

La legisladora remarcó además que "la patria también se construye todos los días: cuidando al que tenemos al lado, siendo solidarios, tendiendo una mano cuando hace falta y trabajando juntos para que nadie quede atrás".

Por su parte, la intendenta Eva Mieri llamó a los alumnos a fortalecer los valores de convivencia y solidaridad. "En este día tan especial, quiero hacerles un pedido: a ustedes, chicos de Quilmes, cuídense, cuidémonos entre todos, quiéranse mucho; sean solidarios, amables, buenos compañeros, que eso es hacer patria", afirmó.

La jefa comunal también convocó a las familias a continuar acompañando el crecimiento de la ciudad. "Sigamos cuidando a Quilmes, nuestro lugar en el mundo, nuestra patria chica", señaló.

Junto a Mendoza y Mieri participaron del acto el jefe Regional de Educación, Pablo Vinuesa; el vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, Jorge Irigoitía; y la secretaria de Educación y Cultura, Eva Ramírez, quienes acompañaron el tradicional momento de la promesa.

Desde el Municipio destacaron que la actividad buscó reafirmar los valores de identidad, pertenencia, soberanía, libertad, justicia e igualdad. Además, remarcaron que, en el marco de los 360 años de Quilmes y a 50 años del golpe cívico-militar, la ceremonia representó una oportunidad para promover el compromiso democrático de las nuevas generaciones.

La presencia de los Veteranos de Malvinas también permitió mantener viva la memoria de una causa ligada a la defensa de la soberanía nacional y al reconocimiento de quienes lucharon por la Patria.