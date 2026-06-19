Pastoral Social de Solano: "Está difícil la situación, la crisis es cada vez más aguda"

La Pastoral Social de la Parroquia de San Francisco Solano advirtió sobre el crecimiento de la cantidad de personas que viven en la calle en la localidad y alertó que la crisis social alcanza incluso a familias enteras que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.



En diálogo con Radio FMQ, Elisa Scigliano, integrante de la organización, señaló que cada sábado llevan adelante cenas solidarias destinadas a asistir a quienes no cuentan con un techo ni con recursos suficientes para alimentarse.

"Estamos haciendo los sábados las cenas a las 19. Van alrededor de 30 a 40 personas", explicó. Según detalló, la mayoría de los asistentes son personas en situación de calle que permanecen en el Playón de Solano, aunque también se acercan vecinos que atraviesan dificultades económicas.

Scigliano remarcó que la demanda de ayuda se incrementó en los últimos meses y describió un escenario social cada vez más complejo. "Está difícil la situación. La crisis es cada vez más aguda. Hay gente desempleada que viene a preguntar por trabajo, mucha gente de entre 30 y 40 años", sostuvo.

Desde la Pastoral Social también convocaron a la comunidad a colaborar con donaciones de alimentos para poder sostener las cenas solidarias y continuar acompañando a quienes más lo necesitan. "Hay decenas de personas, e inclusive familias, viviendo en la calle", alertaron, al tiempo que destacaron la importancia de fortalecer las redes de solidaridad frente al agravamiento de la situación social en la región.



La ayuda se puede realizar a través del Instagram de la entidad: https://www.instagram.com/pastoral.decorazonacorazon/