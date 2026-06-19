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Viernes, 19 de junio de 2026

Alfabetización digital y salida laboral: nueva propuesta de capacitación en Quilmes

La propuesta gratuita destinada a personas interesadas en desarrollar competencias digitales y fortalecer sus herramientas para la inserción en el mundo del trabajo.

Redacción FMQ
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El programa Quilmes TEC lanzó una nueva convocatoria para participar del Taller de Alfabetización Digital y Formación Laboral, una propuesta gratuita destinada a personas interesadas en desarrollar competencias digitales y fortalecer sus herramientas para la inserción en el mundo del trabajo.

La actividad se realizará el viernes 19 de junio, de 14 a 17 horas, en la sede de Quilmes Tec, ubicada en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez, en Quilmes Oeste.

Desde la organización señalaron que el taller busca brindar conocimientos básicos sobre el uso de herramientas digitales, al tiempo que ofrecerá contenidos vinculados a la formación laboral y al desarrollo de habilidades cada vez más demandadas en distintos ámbitos de empleo.

La propuesta es presencial, gratuita y con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a quilmestec@quilmes.gov.ar.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover la inclusión digital y generar más oportunidades de capacitación para vecinos y vecinas del distrito.

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