Siguen los trabajos de bacheo en Quilmes: dónde y las tareas que se realizan

El Municipio de Quilmes sigue llevando adelante los trabajos de bacheo en hormigón en los diferentes barrios del distrito, que se realizan en el marco del Plan Municipal, que se ejecuta con fondos 100% comunales y respondiendo a demandas de las y los vecinos.

"Hoy el Estado Municipal está presente y está siendo eficiente en sus intervenciones en los barrios. Las tareas se hacen con la articulación que se genera entre el vecino y los funcionarios públicos, que estamos en la calle para escuchar, tomar nota, planificar y hacer, y lo que recibimos a través de los llamados al Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV)", señaló el secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Sebastián García.

Durante este miércoles, las cuadrillas municipales desarrollaron tareas en la zona de las avenidas Andrés Baranda y Smith, en Quilmes Oeste, donde ante un pedido con intervención del SUAV, se realizó un relevamiento previo en el que se definió la rotura de suelo, preparación, para luego concretar el vuelco de 8 metros cúbicos de hormigón H30.

Estos trabajos, cuyo financiamiento es 100% municipal, se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, darles mayor seguridad a peatones y conductores, optimizar la transitabilidad urbana y las condiciones de la calzada, en el marco del Plan Municipal de Bacheo 2026, y dando respuesta a las demandas en toda la ciudad a través del SUAV, en la línea gratuita 0800-999-5656 o por medio de la página web oficial del Municipio.