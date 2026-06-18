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Jueves, 18 de junio de 2026

Caos en el Tren Roca: demoras y cancelaciones por falla eléctrica

Miles de pasajeros enfrentaron complicaciones este jueves por la mañana debido a una falla técnica en la estación Constitución.

Redacción FMQ
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Miles de pasajeros enfrentaron complicaciones este jueves por la mañana debido a una falla técnica en la estación Constitución que afectó el funcionamiento del Tren Roca. El problema comenzó durante las primeras horas de la jornada y provocó demoras, cancelaciones y recorridos limitados en distintos ramales.

Los servicios que unen Constitución con La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza registraron los primeros inconvenientes. La falla en el sistema de alimentación eléctrica impidió la salida de varias formaciones desde la terminal ferroviaria y generó trastornos para quienes intentaban llegar a sus lugares de trabajo o estudio.

Trenes Argentinos decidió interrumpir completamente la llegada de formaciones a Constitución para avanzar con las tareas de reparación. Desde ese momento, ningún tren pudo completar el recorrido habitual hasta la terminal porteña.

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