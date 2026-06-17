Conflicto laboral en Lomas de Zamora: el Sanatorio del Parque inició despidos y suspensiones

Preocupación e incertidumbre atraviesan los trabajadores del Sanatorio del Parque, en Lomas de Zamora, luego de que la empresa comenzara a aplicar despidos y suspensiones de personal en medio de una crisis que atribuye a la falta de pagos por parte del PAMI.



Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) cuestionaron la situación planteada por la patronal y anticiparon que solicitarán la conciliación obligatoria para frenar las medidas. Así lo confirmó el dirigente gremial Sergio Oyhamburú en declaraciones a Radio FMQ.

"Tenemos cien compañeros con convenio en el sanatorio. Hubo algunas cápitas impagas y los empresarios nos hacen socios en las pérdidas", sostuvo el referente sindical, quien puso en duda que el grupo empresario carezca de recursos para afrontar la situación financiera.

Según detalló Oyhamburú, los trabajadores percibieron solamente el 85 por ciento de los salarios correspondientes al mes de abril y todavía no cobraron los haberes de mayo. "Los compañeros cobraron el 85% del salario de abril y no les pagaron mayo", remarcó.

La tensión se profundizó en las últimas horas cuando la empresa avanzó con cesantías y suspensiones. "Ayer empezaron con los despidos y con las suspensiones por 70 días", señaló el dirigente.

Ante este escenario, el gremio participará de una audiencia prevista para este jueves, donde reclamará la intervención de las autoridades laborales. "Mañana hay una audiencia, en la que vamos a pedir la conciliación obligatoria", adelantó Oyhamburú.