Menú
Radio en vivo
Miércoles, 17 de junio de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este miércoles 17 de junio

El mes llega con aumento por movilidad, pago del medio aguinaldo y continuidad del bono de $70.000.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ya definió el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario se organiza por terminación de DNI.

El mes llegará con aumento por movilidad, pago del medio aguinaldo y continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos.

La suba de junio será del 2,6% y alcanzará a jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y asignaciones familiares del sistema SUAF. Además, los jubilados que cobran la mínima recibirán junto con el haber el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en junio del 2026

En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, las fechas de cobro son las siguientes:

· DNI terminados en 6: 17 de junio

· DNI terminados en 7: 18 de junio

· DNI terminados en 8: 19 de junio

· DNI terminados en 9: 22 de junio

Para jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, los pagos se harán a finales del mes de junio:

· DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

· DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

· DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

· DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

· DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

En tanto, los pagos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se darán:

· DNI terminados en 6: 17 de junio

· DNI terminados en 7: 18 de junio

· DNI terminados en 8: 19 de junio

· DNI terminados en 9: 22 de junio

Para el caso de personas que cobren la Asignación por Embarazo, la fecha de pago se hará entre mediados y fines de junio:

· DNI terminados en 4: 17 de junio

· DNI terminados en 5: 18 de junio

· DNI terminados en 6: 19 de junio

· DNI terminados en 7: 22 de junio

· DNI terminados en 8: 23 de junio

· DNI terminados en 9: 24 de junio

Asimismo, quienes cobran Asignación por Prenatal deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

· DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

En el caso de la Asignación por Maternidad, los pagos se harán entre el 10 de junio al 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurrirá con las Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción). ANSES pagará a todas las terminaciones de documento entre el 9 de junio y el 8 de julio. A su vez, quienes cobren Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas lo harán entre el 8 de junio y el 8 de julio. También es para todas las terminaciones de documento.

Y las fechas de pago para la Prestación por Desempleo son:

· DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

· DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

· DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

· DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

· DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de ANSES Quilmes