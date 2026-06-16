Gastronomía, arte y tradiciones: llega el 2° aniversario de la Feria Raíces

Quilmes será escenario este martes de una nueva edición de la Feria Raíces, que festejará su segundo aniversario con una jornada abierta a toda la comunidad en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Rivadavia y Mitre, en el centro de la ciudad.

La propuesta, impulsada para visibilizar y fortalecer el aporte de las comunidades migrantes, se desarrollará entre las 11 y las 18 y contará con una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia. Habrá stands gastronómicos y de artesanías, shows artísticos, radio abierta, clases abiertas y sorteos, en un espacio pensado para el encuentro y el intercambio cultural.

Desde la organización destacaron que el objetivo de la iniciativa es poner en valor la diversidad cultural que caracteriza a Quilmes, promoviendo el reconocimiento de las distintas tradiciones, costumbres y expresiones que enriquecen la vida cotidiana del distrito.

Bajo el lema de celebrar las raíces y la convivencia entre culturas, la feria reunirá a emprendedores, artistas y vecinos de distintas nacionalidades en una jornada que busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad migrante y toda la ciudadanía quilmeña.