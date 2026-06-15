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Lunes, 15 de junio de 2026

Quilmes lanzó Peña 360, una propuesta para llevar el folklore a los barrios

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ezpeleta y marcó el inicio de un ciclo itinerante.

Redacción FMQ
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En el marco de las celebraciones por el 360° aniversario de Quilmes, este domingo se llevó a cabo en Ezpeleta la primera edición de "Peña 360 - Folklore en los Barrios", una propuesta cultural que reunió a vecinos y vecinas en una jornada cargada de música, danza y tradiciones populares.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ezpeleta y marcó el inicio de un ciclo itinerante que recorrerá distintos barrios del distrito a lo largo del año, con el objetivo de promover la identidad cultural local y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Durante la jornada se presentaron diversos artistas y agrupaciones folklóricas de la región. En el escenario participaron los músicos Los Espeches, Ariel Noguera y Tramados, mientras que la danza estuvo representada por la Agrupación Folklórica De Vuelta al Pago, la Agrupación Folklórica Ñande Retá, el Grupo de Danzas Ayres Jujeños y el Ballet Lágrimas de Mi Tierra.

Además de los espectáculos, la propuesta incluyó tandas de baile abiertas al público y un micrófono abierto para cantoras y cantores que quisieron compartir su arte con los asistentes. También hubo un buffet con precios populares, lo que permitió a las familias disfrutar de una tarde completa de actividades en un clima de celebración y camaradería.

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