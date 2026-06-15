Desbaratan un búnker narco en Quilmes Oeste: dos detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

La Policía de Quilmes desarmó un búnker dedicado a la venta de estupefacientes en Quilmes Oeste. Tras una investigación iniciada formalmente con información y soporte operativo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, se llevó a cabo un allanamiento que culminó con la detención de un hombre y una mujer.



La intervención fue coordinada por la UFI N° 20 de Quilmes, bajo las directivas del Dr. Gustavo Aráoz, contando con el aval del Juzgado de Garantías interviniente del Departamento Judicial local. Con las pruebas recolectadas en el territorio, la justicia ordenó la irrupción táctica sobre una vivienda de la calle 396.



Durante el operativo de registro, las fuerzas de seguridad locales lograron reducir y aprehender a los dos investigados de la causa, identificados como Juan D. (46) y Raquel C. (62). Al revisar detalladamente el inmueble, el personal policial incautó casi 300 dosis de cocaína ya fraccionada y acondicionada para su comercialización directa.

Asimismo, en el lugar se secuestraron una balanza de precisión digital, elementos de corte, cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones de los movimientos diarios y dinero en efectivo.



Además, se decomisaron dos cargadores de arma de fuego marca Bersa provistos con 15 municiones intactas calibre 9 mm. Los aprehendidos fueron puestos a disposición conjunta de la justicia bajo la imputación formal de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización".