Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 15 de junio



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad y sus alrededores una jornada fría, con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 2 a los 15 grados.

Para el martes se espera cielo despejado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados, con viento del oeste rotando al noroeste.

El miércoles las temperaturas irán de los 7 a los 15 grados, con viento del este.