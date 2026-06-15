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Lunes, 15 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 15 de junio

El SMN anticipa una jornada fría, con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 2 a los 15 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en la Ciudad y sus alrededores una jornada fría, con cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 2 a los 15 grados.

Para el martes se espera cielo despejado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados, con viento del oeste rotando al noroeste.

El miércoles las temperaturas irán de los 7 a los 15 grados, con viento del este.

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