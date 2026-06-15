Confirmado: hay alertas amarilla por frío extremo y vientos fuertes en Buenos Aires y otras ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 15 de junio una alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes que afectará a nueve provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que una alerta amarilla por frío extremo para zonas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Hay alerta amarilla por frío extremo en varias provincias (Imagen captura).

En esa línea, indicaron que se trata de temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y que pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud.

En tanto, el SMN confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. Es el caso de los sectores bajos de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h", destacó.

Ante esta situación, el organismo brindó una serie de recomendaciones como evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes, que será el día más frío de la semana, iniciará con cielo despejado. Se espera un clima muy frío a templado y con un cielo mayormente claro durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 15°C.