¡Regalito! Cuánto es el gasto promedio por el Día del Padre

El gasto promedio proyectado por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000 y las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias, según reveló un informe realizad por una consultora.

A una semana de la celebración en la Argentina, el estudio señaló que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las promociones, en un contexto donde las ventas minoristas acumulan una contracción del 3,1% en lo que va del año.

El reporte reflejó que la prioridad de gasto estará concentrada en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos.

A esta categoría le siguen las experiencias, tales como cenas o días de campo, con un 24,9%, y el sector de vinos y licores con un 13,9%. Por detrás de las preferencias principales se ubicaron calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

Canales de venta y entorno digital

En lo que respecta a los espacios comerciales elegidos para efectuar las adquisiciones, los centros comerciales a cielo abierto lideran las intenciones con un 33%.

El comercio electrónico se ubica en el segundo puesto con un 27%, mientras que los shoppings concentran el 22% de la demanda, los outlets el 11% y los supermercados el 7% restante.

Dentro del segmento digital, las páginas web de los propios vendedores agrupan el 40% de las elecciones y los marketplaces alcanzan el 37%.

El resto del comercio electrónico se distribuye a través de plataformas sociales como Instagram (15%), Facebook (6%) y otras alternativas menores que reúnen el 2%.