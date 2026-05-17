Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el reporte oficial sobre el estado del tiempo para el período comprendido entre el lunes 15 y el sábado 20.

En esta línea, el SMN anticipó una semana marcada por la variabilidad térmica y la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así las cosas, el período comenzará con jornadas radiantes y templadas, pero se tornará inestable hacia el fin de semana largo por el feriado del Día de la Bandera.

Lunes 15: Sol pleno para abrir la semana de forma impecable

El lunes se presentará con excelentes condiciones meteorológicas. Durante el día estará completamente soleado, mientras que la noche mantendrá un cielo despejado.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2°C y una máxima de 15°C, acompañadas por vientos del noroeste de 11 mph y una humedad relativa del 63%. La probabilidad de lluvias diurnas es apenas del 10%.

Martes 16: Jornada radiante y notable ascenso térmico

El martes continuará el buen tiempo con un ambiente aún más agradable por la tarde. El cielo se mantendrá soleado en el día y despejado por la noche.

Los termómetros registrarán un marcado incremento, con una mínima de 6°C y una máxima que tocará los 18°C. Los vientos predominarán del noroeste a 13 mph, con una humedad del 69% y sin probabilidad de precipitaciones.

Miércoles 17: Aumento de nubosidad y ambiente fresco

A mitad de semana el panorama comenzará a cambiar ligeramente. El día lucirá parcialmente soleado, tornándose nublado hacia la noche. La temperatura experimentará un descenso, fijando la mínima en 7°C y la máxima en 14°C.

Los vientos rotarán hacia el este con una intensidad de 12 mph, mientras que la humedad trepará al 77%. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja, en un 10%.

Jueves 18: Inestabilidad y lluvias débiles en la región

El jueves se perfila como el día más desapacible de la semana corta debido a un frente inestable. Se prevén lluvias débiles durante el día y cielo nublado por la noche.

La amplitud térmica será muy acotada, con una mínima de 9°C y una máxima de 13°C. El viento soplará desde el noreste a 11 mph y la humedad alcanzará su pico semanal con un 86%, bajo una probabilidad de precipitaciones diurnas del 50%.

Viernes 19: Mejoras temporarias con intervalos de sol

El viernes traerá un respiro con condiciones más estables. El cielo se presentará parcialmente soleado en las horas diurnas y parcialmente nublado al caer la noche.

Las temperaturas registrarán una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Los vientos rotarán al sudoeste con rachas de hasta 14 mph, reduciendo la humedad al 67% y dejando la chance de lluvias en un escaso 10%.

Sábado 20: Cierre de semana gris y con precipitaciones aisladas

El sábado volverá a instalarse la inestabilidad. Se anticipan condiciones de lluvia débil durante la jornada, derivando en una noche nublada.

El termómetro marcará una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, con vientos del noroeste a 9 mph y una humedad del 70%. La probabilidad de lluvias se mantendrá constante en un 35% tanto para el día como para la noche.