Operativo antidrogra en Quilmes Oeste: dos detenidos

En un nuevo operativo contra el narcomenudeo, la Policía de Quilmes liquidó un centro de distribución y estiramiento de estupefacientes que operaba sobre la calle Madame Curie, en Quilmes Oeste.

El procedimiento, que incluyó tareas de investigación previa y vigilancia, culminó con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de dosis de cocaína ya fraccionadas y plantas de marihuana cultivadas en el interior de la vivienda.

La investigación fue impulsada de manera coordinada por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Novena y el Comando de Patrullas Quilmes, bajo las directivas de la U.F.I. N° 20 del Departamento Judicial local.

Mediante el seguimiento de compradores previos y la recopilación de material, los efectivos lograron comprobar la actividad ilícita que se desarrollaba en un domicilio de la calle Madame Curie, entre Uruguay y Brasil, obteniendo así las correspondientes órdenes de registro.

Durante la irrupción en la vivienda, las fuerzas de seguridad aprehendieron a los dos principales investigados, de 38 y 30 años. Al registrar las instalaciones, los uniformados hallaron casi 200 envoltorios de cocaína listos para su comercialización al menudeo.

Asimismo, se descubrió que en una de las habitaciones funcionaba un invernáculo precario donde se cultivaban dos plantas de marihuana de gran tamaño, procediéndose también al secuestro de dos teléfonos celulares, tijeras, bicarbonato y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las sustancias.

El fiscal interviniente, Dr. Gustavo Aráoz, avaló el desempeño de los efectivos y dispuso la detención formal de ambos implicados bajo la carátula de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización", ordenando el traslado de las actuaciones y de los elementos incautados a sede judicial.