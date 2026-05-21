Fuerte participación del Hospital Iriarte en la Marcha Federal por la Salud

Más de 60 mil trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país participaron este miércoles de la Marcha Federal por la Salud en defensa de la salud pública, movilización que se desarrolló desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta Plaza de Mayo.

El Hospital Iriarte de Quilmes adhirió a la jornada de lucha con paro y movilización. Más de 100 trabajadores y trabajadoras de la institución participaron de la convocatoria, entre profesionales, residentes, equipos técnicos y personal hospitalario, acompañando el reclamo contra el ajuste y el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional sobre el sistema sanitario público.

Durante la movilización se expresó la preocupación por los recortes en medicamentos, vacunas, programas de salud y financiamiento hospitalario, en un contexto donde aumenta sostenidamente la demanda en hospitales y centros de salud de todo el país.

La directora asociada del Iriarte, Adriana de Figueredo, manifestó: "El faltante de vacunas, el recorte del programa Remediar, que pasó de contar con 79 medicamentos en los botiquines a solo 3 y afecta a más de 20 millones de personas, el desfinanciamiento del PAMI con una caída del 40%, y los recortes en salud mental, discapacidad y programas específicos impactan directamente en nuestra comunidad. El ajuste del Gobierno Nacional ya afecta la vida cotidiana de millones de argentinos. Defender la salud pública es defender el derecho a vivir mejor".

Por su parte, el director asociado Diego Vega expresó: "Marchamos por la salud de nuestro pueblo. Mientras aumenta la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno Nacional recorta medicamentos, vacunas y financiamiento. Millones de familias argentinas están siendo afectadas por el ajuste. Estamos en alerta. La salud no puede esperar".

Asimismo, Alejo Curcio, residente de primer año de Pediatría del Hospital Iriarte, señaló: "Estamos luchando como pediatras y como residentes. Exigimos que no se recorte en salud para poder atender a nuestro pueblo y a nuestros pacientes de forma digna. En este país la salud pública es un orgullo y un derecho adquirido".

Desde el nosocomio remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que garanticen el acceso a una salud pública, gratuita y de calidad para toda la comunidad. La convocatoria reunió a organizaciones sindicales, hospitales, universidades, instituciones sanitarias y trabajadores del sector de distintos puntos del país bajo la consigna de defender el sistema público de salud y visibilizar la situación crítica que atraviesa el área.