Zaffaroni disertó en Quilmes: "Nos tiene anonadados, sin una Justicia seria"
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia cuestionó con dureza al gobierno nacional y expresó su preocupación por la situación institucional del país.
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, encabezó una disertación en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense, donde abordó temas vinculados al derecho penal, la criminología y los derechos humanos.
Durante la charla, el reconocido jurista cuestionó con dureza al gobierno nacional y expresó su preocupación por la situación institucional del país. "Lamentablemente estamos en un momento que nos tiene anonadados, sin una Justicia seria, con un presidente que agrede a diario. Estamos en el momento de mayor involución desde la vuelta de la democracia", afirmó Zaffaroni ante los presentes.
La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de formación, análisis y debate sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema judicial argentino, especialmente en relación con el derecho penal y la protección de los derechos fundamentales.
Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento jurídico y criminológico de América Latina, Zaffaroni centró su exposición en el vínculo entre el derecho penal y los derechos humanos, además de advertir sobre el contexto político y judicial que atraviesa el país.