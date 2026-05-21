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Jueves, 21 de mayo de 2026

Mayra Mendoza, en busca de financiamiento en la cumbre de la ONU para obras hídricas

Se dio en el marco del Foro Urbano Mundial (WUF13) que se desarrolla en Bakú, Azerbaijan.

Redacción FMQ

En el marco del Foro Urbano Mundial (WUF13), que se desarrolla en Bakú, Azerbaijan, la diputada provincial y Vicepresidenta de la Red Mercociudades Mayra Mendoza inauguró este miércoles la sesión especial de diálogo entre autoridades de ICLEI América del Sur (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad) y Mercociudades, red que integra a más de 400 gobiernos locales de América del Sur. 

Durante el encuentro, señaló los desafíos que enfrentan los municipios de la región en la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Durante la conferencia más importante de la ONU sobre ciudades sostenibles, Mendoza convocó a buscar soluciones urgentes ante las consecuencias del cambio climático, y planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

Durante su exposición, Mayra destacó la importancia de esta obra, que busca intervenir de manera articulada y efectiva en la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, que abarca a los municipios de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda, y afecta a más de un millón de personas. 

En este sentido, Mayra informó que hoy existe un Plan concreto para la zona y expresó que "se han realizado avances mediante trabajos que incluyeron la limpieza, readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos", pero remarcó que "el abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala, entre ellas: canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos". 

La diputada provincial también resaltó la necesidad de contar con financimiento, y que para eso presentó el plan ante organismos internacionales de crédito a principios de marzo de este año en un encuentro de la Red Mercociudades y el CAF en Brasil, y la incorporación al Presupuesto Provincial 2025

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