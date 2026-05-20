Mayra Mendoza expuso en Azerbaiyán y alertó por la crisis habitacional en Argentina
La intendenta de Quilmes en uso de licencia participó del Foro Urbano Mundial de ONU-Habitat y aseguró que acceder a una vivienda digna "se transformó en un privilegio para muy pocos".
La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó del Foro Urbano Mundial WUF13, la cumbre organizada por ONU-Habitat en Azerbaiyán que reúne a líderes, urbanistas y referentes internacionales para debatir políticas públicas y desarrollo sostenible. En ese marco, la jefa comunal expuso en la Mesa Redonda "Gobiernos Locales y Regionales", organizada por ONU-Habitat y CGLU, donde puso el foco en la crisis habitacional y la desigualdad urbana que atraviesa la Argentina.
A través de sus redes sociales, Mendoza remarcó los "enormes desafíos" que enfrenta América Latina en materia de vivienda y acceso a derechos básicos. "Hoy, en la Argentina, tener una vivienda digna y segura se transformó en un privilegio para muy pocos", sostuvo.
Además, advirtió sobre el fuerte impacto de los alquileres en la economía familiar bonaerense: "En la Provincia de Buenos Aires, una familia destina entre el 45% y el 70% de sus ingresos solamente al alquiler". Y agregó que, aun contando con más de un trabajo, muchas familias no logran cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos o transporte.
En su intervención, la diputada provincial defendió la idea de que "la vivienda adecuada es el punto de partida para construir comunidades más justas, seguras y resilientes" y vinculó el desarrollo urbano sostenible con la justicia social.