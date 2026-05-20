Mayra Mendoza expuso en Azerbaiyán y alertó por la crisis habitacional en Argentina

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó del Foro Urbano Mundial WUF13, la cumbre organizada por ONU-Habitat en Azerbaiyán que reúne a líderes, urbanistas y referentes internacionales para debatir políticas públicas y desarrollo sostenible. En ese marco, la jefa comunal expuso en la Mesa Redonda "Gobiernos Locales y Regionales", organizada por ONU-Habitat y CGLU, donde puso el foco en la crisis habitacional y la desigualdad urbana que atraviesa la Argentina.

A través de sus redes sociales, Mendoza remarcó los "enormes desafíos" que enfrenta América Latina en materia de vivienda y acceso a derechos básicos. "Hoy, en la Argentina, tener una vivienda digna y segura se transformó en un privilegio para muy pocos", sostuvo.

Además, advirtió sobre el fuerte impacto de los alquileres en la economía familiar bonaerense: "En la Provincia de Buenos Aires, una familia destina entre el 45% y el 70% de sus ingresos solamente al alquiler". Y agregó que, aun contando con más de un trabajo, muchas familias no logran cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos o transporte.

En su intervención, la diputada provincial defendió la idea de que "la vivienda adecuada es el punto de partida para construir comunidades más justas, seguras y resilientes" y vinculó el desarrollo urbano sostenible con la justicia social.