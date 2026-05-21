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Jueves, 21 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 21 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las temperaturas irán de los 6 a los 13 grados.

Redacción FMQ

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las temperaturas irán de los 6 a los 13 grados, con viento del sur y cielo parcialmente nublado.

El viernes las condiciones serán similares, con temperaturas que irán de los 7 a los 13 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado y habrá una leve suba de la temperatura mínima, que será de 9 grados. La máxima llegará a 15 grados y soplará viento del Noreste. No se esperan lluvias.

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