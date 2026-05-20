Campeones dentro y fuera del agua: la gran actuación de Quilmes en Parque Roca

El Municipio de Quilmes informó que nadadores y nadadoras que representan al distrito tuvieron destacadas actuaciones el pasado sábado 16 de mayo en el natatorio olímpico de Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la tercera fecha de la Federación de Natación de Buenos Aires (Fenaba).

La delegación quilmeña volvió a demostrar el gran presente de la natación local en una competencia que reunió a más de 75 deportistas de instituciones como el Club Quilmes Oeste, Quilmes Atlético Club, Argentino de Quilmes y Club Cooperarios.

Gracias al esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores y clubes, el Municipio de Quilmes se ubica actualmente en el cuarto puesto de la clasificación general y pelea por ingresar al podio por equipos.

Entre los resultados más destacados del Metropolitano Promocional sobresalieron Jazmín Navarro, tercera en 100 metros pecho; Fabrizio Simikoz, tercero en 100 metros libres; Maximiliano Barrionuevo, tercero en 50 metros espalda y primero en 100 metros pecho; e Isabella Schamberger, quien logró dos primeros puestos en 200 metros combinados y 100 metros libres.

También tuvieron actuaciones destacadas Mía Pizarro, tercera en 200 metros combinados; Rocco Zacchigna, ganador en 100 metros pecho; y Sofía Tovagliari, segunda en 100 metros libres.

A su vez, durante el Campeonato República Juveniles y Juniors 2026, varios representantes quilmeños se destacaron a nivel nacional enfrentando a los mejores nadadores del país.

Entre las grandes figuras aparecieron Luciano Serpentini Radduso y Lorenzo Beauhaire, quienes dejaron a Quilmes entre los protagonistas del torneo.

Luciano Serpentini Radduso se consagró subcampeón nacional en 50 metros libres y campeón nacional en 100 metros libres, además de alcanzar finales nacionales en espalda y mariposa.

Por su parte, Lorenzo Beauhaire obtuvo el campeonato nacional en 50 metros pecho, el subcampeonato en 100 metros pecho y una medalla de bronce en 200 metros pecho.

Además, Lautaro Leguizamón fue finalista nacional en pruebas de mariposa y campeón nacional en relevo; Benjamín Cámara finalizó 16° en 100 metros pecho y también logró el título nacional en relevo; mientras que Delfina Gliemmo alcanzó finales nacionales en 400 y 800 metros libres.

Morena Polizzotto, Oriana Zoder, Lázaro García Vázquez, Bautista Braceiro y Joaquín Pandelo también representaron al distrito con destacadas actuaciones.

Como cierre histórico, Luciano Serpentini Radduso, Lorenzo Beauhaire, Lautaro Leguizamón y Benjamín Cámara se consagraron campeones nacionales en la posta 4x100, logrando una actuación histórica para la natación quilmeña.

Desde el Municipio felicitaron a todos los nadadores, entrenadores y clubes por el compromiso y el crecimiento permanente de una disciplina que continúa posicionándose entre las más competitivas de la provincia y del país.