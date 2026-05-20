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Miércoles, 20 de mayo de 2026

Vecinos de Bernal Oeste denuncian un microbasural y quema de autos

Bajada: Aseguran que el lugar genera inseguridad, malos olores y es transitado a diario por chicos que van a la escuela.

Redacción FMQ

Crece la preocupación de los vecinos de Bernal Oeste por la formación de un microbasural en la zona de calle 193 bis entre Monseñor De Andrea y Thomas Flores. Los habitantes del barrio denuncian acumulación de residuos, quema de vehículos y una situación de abandono que afecta la seguridad y la salud de quienes transitan diariamente por el lugar.

En diálogo con Radio FMQ, un vecino describió el escenario que viven desde hace tiempo: "Tiran autos y los prenden fuego. Nadie se hace cargo. Son dos paredones que los dejan abandonados y son ideales para estas cosas". Además, remarcó que la problemática genera malos olores y hechos de inseguridad en una zona muy transitada por estudiantes.

"El tema es que es raterío, mal olor y hay muchos chicos que pasan por ahí para ir a la escuela", expresó. Y agregó que, ante la falta de respuestas, son los propios frentistas quienes intentan mantener limpio el sector: "Nadie te responde, los mismos vecinos son los que terminamos limpiando".

Los reclamos apuntan a la necesidad de mayor presencia municipal, controles y tareas de limpieza permanentes para evitar que el lugar continúe funcionando como un punto de descarga ilegal de basura y vehículos abandonados. 

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