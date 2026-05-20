Jornada gratuita sobre celiaquía en Quilmes: todos los detalles

Este jueves 21 de mayo de 10 a 13 se llevará a cabo una Jornada sobre Celiaquía, organizada por la Comuna en conjunto con la Asociación Celíaca Argentina, la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Esparcimiento y Turismo y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en la sede de la Unión de Trabajadores de Hotelería, Gastronomía y Turismo (UTHGRA) ubicada en 9 de Julio Nº 173, Quilmes.

En la jornada, enmarcada en el Día de la Celiaquía (5 de mayo), se brindará información útil y asesoramiento profesional, habrá exposición y venta de diferentes productos, y se brindará certificado de asistencia para aquellas personas que lo soliciten.

Además habrá diferentes charlas sobre la enfermedad celíaca (síntomas, diagnóstico y tratamiento), buenas prácticas de manipulación en alimentos libres de gluten, y un espacio de intercambio y debate abierto con experiencias, desafíos cotidianos y construcción colectiva de propuestas para mejorar la inclusión de personas celíacas en ámbitos sociales, educativos y gastronómicos, entre otras acciones.

Algunos de los comercios y productores que participarán de la jornada serán: Multisabores sin tacc; Delicias sin tacc; Senza Glutine, almacén celíaco; Tranca libre de gluten; Da Leo, gluten free; Doña Rosa; y Sin Gluten Club (Tienda online).