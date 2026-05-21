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Jueves, 21 de mayo de 2026

Fuerte reclamo de jubilados en la sede del PAMI de Quilmes

Los manifestantes cuestionaron el ajuste sobre el organismo y exigieron mejoras en las prestaciones para adultos mayores.

Redacción FMQ

Un grupo de jubilados tomó este jueves la sede del PAMI en Quilmes, ubicada sobre Andrés Baranda 1265, en el marco de una jornada nacional de protesta contra las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional sobre el organismo.

La medida fue encabezada por el Sindicato de Jubilados de Quilmes y se replica en distintas provincias del país bajo las consignas "El PAMI es nuestro derecho" y "No al ajuste". Mientras permanecían dentro de las oficinas, los manifestantes entonaban cánticos contra el presidente Javier Milei, entre ellos: "Milei, Milei, vos sos la dictadura".

Durante la protesta, los jubilados denunciaron recortes en medicamentos, demoras en la asignación de turnos médicos, trabas burocráticas en la atención y cuestionaron la intervención del PAMI por parte del Gobierno nacional.

La movilización contó además con el acompañamiento de agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y movimientos políticos que reclamaron la normalización del organismo y una mejora en las prestaciones de salud destinadas a adultos mayores.

No es la primera manifestación realizada en Quilmes en las últimas semanas. Hace dos semanas, los jubilados ya habían llevado adelante una protesta frente a la sede local del PAMI, aunque en aquella oportunidad la movilización se desarrolló únicamente sobre la vía pública e incluyó un corte parcial de la avenida Andrés Baranda, sin ingresar al edificio.

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