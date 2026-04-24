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Dyango presenta "Querer y Perder" junto a Campedrinos y adelanta su nuevo álbum "Su Amigo Dyango Vol. 2"

El clásico del artista español se reinventa en una versión con aire folk/pop y abre un nuevo capítulo de su proyecto colaborativo con invitados de toda Latinoamérica

Cecilia Andrea Bello

Dyango lanza "Querer y Perder", su nuevo single junto a Campedrinos, como primer adelanto de su próximo álbum "Su Amigo Dyango Vol. 2". La canción recupera uno de sus clásicos más emblemáticos y lo reinterpreta con una sonoridad fresca, donde conviven la emoción del original con matices folk/pop y nuevas armonías vocales.

El lanzamiento se completa con un videoclip dirigido por Denis Henry y filmado en Cacodelphia Studios, un espacio reconocido por producciones audiovisuales de alto nivel. La propuesta visual apuesta por una estética íntima y cálida, centrada en la interpretación y el encuentro artístico entre generaciones.

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 Dyango presenta "Querer y Perder" junto a Campedrinos, una nueva versión de su clásico que anticipa el álbum "Su Amigo Dyango Vol. 2" 

El proyecto "Su Amigo Dyango Vol. 2" continúa la línea iniciada en su primera entrega, reuniendo nuevas versiones de clásicos del artista junto a invitados de distintos países. En esta edición participan figuras como Ricardo Mollo, Destino San Javier, Lucas Sugo, Américo y La Sonora Santanera, entre otros, en un recorrido atravesado por la amistad, la admiración y el legado musical.

En paralelo al lanzamiento, Dyango continúa con su gira "Su Amigo Dyango Tour, un poco más...", que lo traerá nuevamente a la Argentina. El artista se presentará el 4 de octubre en el Teatro Gran Rex, con entradas ya a la venta, en una noche que promete repasar sus grandes clásicos y sumar sorpresas especiales para el público.

Mirá el nuevo videoclip de Dyango junto a Campedrinos "Querer y Perder"

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