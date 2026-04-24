Dyango presenta "Querer y Perder" junto a Campedrinos y adelanta su nuevo álbum "Su Amigo Dyango Vol. 2"
El clásico del artista español se reinventa en una versión con aire folk/pop y abre un nuevo capítulo de su proyecto colaborativo con invitados de toda Latinoamérica
Dyango lanza "Querer y Perder", su nuevo single junto a Campedrinos, como primer adelanto de su próximo álbum "Su Amigo Dyango Vol. 2". La canción recupera uno de sus clásicos más emblemáticos y lo reinterpreta con una sonoridad fresca, donde conviven la emoción del original con matices folk/pop y nuevas armonías vocales.
El lanzamiento se completa con un videoclip dirigido por Denis Henry y filmado en Cacodelphia Studios, un espacio reconocido por producciones audiovisuales de alto nivel. La propuesta visual apuesta por una estética íntima y cálida, centrada en la interpretación y el encuentro artístico entre generaciones.
El proyecto "Su Amigo Dyango Vol. 2" continúa la línea iniciada en su primera entrega, reuniendo nuevas versiones de clásicos del artista junto a invitados de distintos países. En esta edición participan figuras como Ricardo Mollo, Destino San Javier, Lucas Sugo, Américo y La Sonora Santanera, entre otros, en un recorrido atravesado por la amistad, la admiración y el legado musical.
En paralelo al lanzamiento, Dyango continúa con su gira "Su Amigo Dyango Tour, un poco más...", que lo traerá nuevamente a la Argentina. El artista se presentará el 4 de octubre en el Teatro Gran Rex, con entradas ya a la venta, en una noche que promete repasar sus grandes clásicos y sumar sorpresas especiales para el público.