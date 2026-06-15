El Mundial arrancó, pero las ventas no despegan en los locales deportivos

A pesar del entusiasmo que genera el inicio del Mundial y la expectativa que suele despertar entre los fanáticos del fútbol, los comercios dedicados a la venta de indumentaria deportiva en Quilmes aseguran que las ventas vinculadas a la Selección Argentina todavía no muestran señales de recuperación.



Desde un local del centro quilmeño que comercializa productos oficiales de primeras marcas señalaron que el movimiento es considerablemente menor al registrado durante otros torneos internacionales, una situación que atribuyen al contexto económico y a la caída general del consumo.

"Viene muy bajo el consumo en comparación a lo que fueron otros torneos. Esperemos que de a poco vayan subiendo las ventas", explicó el encargado del comercio.

Entre los artículos más demandados se encuentran las camisetas oficiales de la Selección en su versión jugador, cuyo valor ronda los 220.000 pesos. También mantienen cierto nivel de ventas los camperones oficiales, con precios cercanos a los 330.000 pesos, y los conjuntos rompevientos, que se comercializan alrededor de los 220.000 pesos.

Sin embargo, los comerciantes reconocen que el factor decisivo para concretar operaciones son las facilidades de pago. "A la gente le sirve mucho cuando hay promociones de bancos. Le ofrecés seis cuotas y acceden. Ojalá repunte", agregaron.

La expectativa del sector está puesta en el desarrollo del torneo y en una posible mejora del ánimo de los consumidores a medida que avance la competencia. Históricamente, los buenos resultados de la Selección suelen traducirse en un incremento de la demanda de camisetas y otros productos oficiales, aunque por el momento ese fenómeno aún no se refleja en las ventas de los comercios locales.

Mientras tanto, los locales deportivos de Quilmes aguardan que la pasión mundialista logre imponerse a las dificultades económicas y reactive un mercado que, por ahora, se mantiene por debajo de las expectativas.