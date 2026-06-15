Buscan testigos para reconstruir un accidente fatal en Quilmes: los detalles

Familiares y amigos de un joven motociclista que perdió la vida el domingo por la tarde tras protagonizar un siniestro vial con un colectivo de la línea 257 en Quilmes Este iniciaron una campaña en redes sociales para localizar testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

A través de una publicación difundida en las últimas horas, los allegados de la víctima solicitaron la colaboración de vecinos que hayan presenciado el hecho o cuenten con algún dato que permita reconstruir las circunstancias del accidente. Además, impulsaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del velatorio, mediante el alias "Paola-gimenez.25".

"Buscamos testigos del accidente de Mati. Fue en Pringles y Güiraldes. Aproximadamente a las 16:45. Si alguien vio o sabe algo, todo nos sirve. Gracias", expresaron en el mensaje que comenzó a circular por distintas plataformas digitales.

Según trascendió, el joven circulaba en motocicleta cuando se produjo el siniestro vial en el que también estuvo involucrado un colectivo de la línea 257. Sin embargo, hasta el momento no se conocen con precisión las características del hecho ni la mecánica que derivó en el fatal desenlace.

Ante la falta de certezas sobre cómo ocurrió el accidente, familiares y amigos apelan a la solidaridad de quienes se encontraban en la zona para que puedan aportar testimonios, fotografías, grabaciones de cámaras de seguridad o cualquier otro elemento que contribuya al esclarecimiento del caso.

El hecho se registró en la intersección de las calles Pringles y Güiraldes, alrededor de las 16:45 del domingo. Quienes hayan presenciado el episodio o cuenten con información relevante pueden comunicarse con los familiares de la víctima a través de las redes sociales donde se difundió el pedido.

La convocatoria busca reunir la mayor cantidad posible de testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el siniestro que terminó con la vida del joven quilmeño y aportar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.