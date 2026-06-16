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Martes, 16 de junio de 2026

¿Cuándo cobran el aguinaldo los municipales de Quilmes?

El Municipio confirmó el cronograma de pagos de junio. El medio aguinaldo se abonará el 23 de junio y los salarios llegarán el 30 con un aumento del 5%.

Redacción FMQ
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La Municipalidad de Quilmes dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio para los trabajadores municipales, que incluye el depósito de horas extras, el pago del medio aguinaldo y los haberes con el aumento salarial recientemente anunciado por la administración comunal.

Según se informó oficialmente, el pasado 12 de junio se abonaron las horas extras realizadas por los agentes municipales, correspondientes al período trabajado.

Asimismo, el próximo 23 de junio los empleados percibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año.

Por su parte, el 30 de junio se efectuará el pago de los salarios mensuales, que incluirán un incremento del 5 por ciento, en línea con la actualización salarial anunciada oportunamente por el Municipio.

De esta manera, los trabajadores municipales ya cuentan con el calendario completo de pagos para junio, que contempla tanto el cobro del aguinaldo como la mejora salarial prevista para este período.

Cronograma de pagos

  • 12 de junio: Pago de horas extras.
  • 23 de junio: Pago del aguinaldo (SAC).
  • 30 de junio: Haberes mensuales con aumento del 5%.

La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores municipales y forma parte del esquema de liquidación establecido por la comuna para el cierre del primer semestre del año, garantizando previsibilidad en el cobro de salarios y beneficios.

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