Cae una banda que cometía entraderas en Quilmes: hay tres detenidos

Una investigación iniciada con información de la Secretaría de Seguridad de Quilmes permitió romper una organización criminal que se dedicaba a cometer entraderas. Fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos que abarcaron tres municipios del conurbano sur.

La banda operaba de manera coordinada utilizando autos de alta gama para realizar tareas de inteligencia previa y logística. La génesis de la causa tuvo lugar tras un violento asalto ocurrido el pasado 18 de abril en una vivienda de la calle Azcuénaga, en Quilmes Oeste.

En aquella oportunidad, los delincuentes forzaron el acceso principal, redujeron a los propietarios y escaparon con pertenencias de valor y un vehículo Toyota Corolla. Tras semanas de tareas de inteligencia criminal desplegadas por el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Tercera, que incluyeron el análisis exhaustivo de cámaras municipales y registros fílmicos aéreos, la UFI N° 7 obtuvo seis órdenes de registro del Juzgado de Garantías N° 1.

Los operativos simultáneos tuvieron el apoyo logístico de los Drones de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, claves para el seguimiento de los movimientos tanto en la investigación como en la ejecución. Además, contaron con la colaboración de las dependencias policiales de Quilmes, Lanús y Avellaneda, junto a dotaciones del Grupo GAD e Infantería.

Como resultado de las irrupciones, las fuerzas de seguridad locales lograron la detención de tres de los principales investigados, todos mayores de edad, dos en Ezpeleta, y otro interceptado en la localidad de La Carolina, en Florencio Varela.

Durante las requisas perimetrales se incautó un verdadero arsenal que la banda utilizaba para amedrentar a sus víctimas: tres revólveres (dos calibres .22 y uno .32), una escopeta calibre .14, una pistola calibre 7,65 mm y decenas de municiones intactas. Asimismo, en los distintos objetivos se recuperaron cuatro vehículos robados que circulaban con patentes cambiadas y adulteraciones (un Chevrolet Onix, un Renault Clio, un Renault Sandero y un Peugeot 208), además de un BMW 320i negro utilizado para tareas de inteligencia, pasamontañas, guantes, herramientas de efracción, documentación de otras víctimas y teléfonos celulares.

El Dr. Barrera, a cargo de la fiscalía subrogante, avaló el desempeño policial y dispuso el procesamiento de los implicados por "Robos Agravados Reiterados en Poblado y en Banda, en Concurso Real con Portación Ilegal de Arma de Guerra y de Uso Civil".