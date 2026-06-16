Berazategui: continúa el operativo para buscar a los cinco pescadores desaparecidos

Un amplio operativo de búsqueda y rescate continúa desarrollándose en el Río de la Plata para intentar localizar a una embarcación en la que viajaban cinco hombres y que permanece desaparecida desde el domingo, luego de haber partido desde la Costanera de Hudson con destino de pesca.

La lancha, identificada como "Chamigo", zarpó alrededor de las 6.30 de la mañana de este lunes con cinco ocupantes a bordo. Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Berazategui, desde ese momento no se volvió a tener contacto con la embarcación, situación que encendió las alarmas y motivó la inmediata activación de un operativo de emergencia.

Entre los tripulantes identificados se encuentran Carlos Kovach, de 60 años; Claudio Kovach, de 50; y Diego Alejandro Boscardin, de 28 años, quien se encontraba al mando de la lancha. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de los otros dos ocupantes.

Del operativo participan efectivos de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil de la Provincia y del Municipio, personal policial, agentes de Control Urbano de Berazategui y buzos especializados de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, convocados a través de la Regional para reforzar los rastrillajes.

Las tareas de búsqueda se desarrollan tanto por agua como en sectores costeros de Hudson y distintos puntos del Río de la Plata, mediante embarcaciones, equipos de comunicación y diversos recursos técnicos destinados a ampliar el área de rastreo.