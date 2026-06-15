Aguinaldo para jubilados: ¿Quiénes faltan cobrar y de cuánto es el monto extra?

La expectativa por el aguinaldo de mitad de año se mantiene más vigente que nunca en el sector previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el calendario de pagos de junio de 2026 luego de la pausa que impuso el feriado de este lunes 15.

Los beneficiarios reciben en una sola transacción su sueldo mensual con la suba del 2,58% por movilidad, el bono complementario (según corresponda) y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Debido a la extensión del cronograma de la ANSES, un gran porcentaje de personas todavía tiene pendiente la acreditación de este dinero extra en sus cuentas bancarias. A continuación, conocé quiénes faltan cobrar y cuánto les corresponde según su escala.

Primer grupo: los jubilados de la mínima que faltan cobrar esta semana





Las sucursales bancarias reabrirán sus puertas a partir del martes 16 de junio para dar continuidad a la tanda de beneficiarios que perciben el piso prestacional del sistema.

Para este universo, el monto específico del aguinaldo es de $201.658,99 (equivalente al 50% del básico actualizado de $403.317,99).

Al sumarse el haber y el bono de $70.000, la cifra total que verán depositada asciende a $674.976,99. Los DNI que faltan cobrar el aguinaldo en este tramo inicial son:

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilados: ¿Quiénes faltan cobrar el aguinaldo y cuál es el monto?

Segundo grupo: el turno de los haberes superiores a finales de mes





Una vez completadas las jubilaciones mínimas, el esquema de la ANSES cambiará su dinámica para habilitar los fondos del segundo sector: los jubilados y pensionados que superan el haber básico.

Este sector recibirá sumas significativamente más altas, ya que su aguinaldo se calcula de forma proporcional sobre su remuneración real percibida (excluyendo topes de bonos).

Aquellos que se encuentren en el "techo" de la pirámide previsional, por ejemplo, percibirán un básico de $2.713.948,18 junto a un medio aguinaldo máximo de $1.356.974,09, consolidando un depósito total de $4.070.922,27.

Las fechas límite fijadas para que este grupo reciba el SAC son las siguientes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Recordatorio clave sobre la liquidación del aguinaldo





La ANSES efectúa la liquidación de este sueldo complementario de manera 100% automatizada. Esto significa que los jubilados no deben realizar ningún trámite, inscripción o validación adicional en las oficinas públicas para tener derecho al cobro.

Los fondos se acreditarán de manera directa en la caja de ahorro de la seguridad social habitual y pueden ser utilizados de forma electrónica (compras con tarjeta de débito o home banking), sin necesidad de retirar todo el efectivo por ventanilla el mismo día asignado por el calendario.

Para revisar los conceptos liquidados y constatar el monto exacto del aguinaldo antes de ir al banco, los titulares pueden consultar su recibo digital ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.