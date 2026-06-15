Se frenó el calendario de pagos de junio para jubilados: ¿Cuándo se retoman los cobros de la ANSES?

El normal desarrollo del calendario previsional de junio de 2026 experimenta una pausa obligatoria. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió interrumpir temporalmente la liquidación de haberes debido al feriado nacional de este lunes 15 de junio, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Al no registrarse actividad bancaria presencial, el cronograma para los beneficiarios quedó paralizado tras las últimas acreditaciones realizadas el viernes pasado.

Esta interrupción afecta al grupo de jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos, quienes se encuentran en pleno cobro del sueldo con el 2,58% de aumento, el medio aguinaldo y el bono de $70.000.

A continuación, conocé cuándo se reactivan los pagos en las sucursales, quiénes cobran en las próximas jornadas y cómo quedan las fechas definitivas.

¿Cuándo se retoman los cobros de la ANSES?





La actividad en los bancos se reanudará con normalidad una vez finalizado el feriado. El cronograma de pagos para las jubilaciones mínimas se pondrá en marcha otra vez a partir del martes 16 de junio, manteniendo el orden estipulado según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

Debido al "bache" administrativo del lunes, las fechas para los beneficiarios que cobran el piso prestacional del sistema quedaron fijadas de la siguiente manera:

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

¿Cuándo se retoman los cobros de la ANSES tras el feriado?

Monto total: ¿Cuánto cobra el grupo que tiene habilitados sus fondos?





Los jubilados de la mínima que asistan a las sucursales bancarias a partir del martes percibirán la totalidad de sus conceptos integrados en un único depósito automatizado. La cifra final asciende a $674.976,99 y se desglosa bajo el siguiente esquema:

Haber mensual (con la suba por movilidad): $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio): $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

El refuerzo de $70.000 posee naturaleza no remunerativa. Por este motivo, no sufre ningún tipo de retención destinada a la obra social previsional y tampoco se computa dentro del cálculo utilizado para determinar la cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Tarjetas de débito y home banking: las alternativas para operar durante la pausa

Si bien las ventanillas de atención al público y las transferencias de la ANSES se encuentran frenadas, el organismo recuerda que el dinero depositado en las jornadas previas permanece seguro en las cuentas de la seguridad social.

Los jubilados y pensionados que ya hayan cobrado sus haberes antes del fin de semana largo pueden movilizar sus fondos con normalidad utilizando los canales digitales y electrónicos:

Compras directas en comercios mediante el uso de la tarjeta de débito. Retiro de efectivo en puntos alternativos de extracción (como cadenas de supermercados o farmacias). Pagos de servicios y transferencias virtuales a través de la aplicación de home banking de su respectiva entidad financiera.

Para corroborar la correcta liquidación de los rubros o auditar el recibo digital antes de que se habiliten los pagos físicos, los usuarios tienen la opción de ingresar de forma remota al portal Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.