Mucha atención: cambia el calendario de pagos de junio, ¿qué grupo de jubilados verán sus cobros afectados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los depósitos correspondientes a junio para jubilados y pensionados. Sin embargo, el organismo advirtió que una de las fechas previstas en el calendario de pagos se verá suspendida debido a la presencia de un feriado nacional.

Este mes, los beneficiarios recibirán un aumento del 2,58%, en línea con la actualización por movilidad basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

A este incremento se suma el pago de la primera cuota del aguinaldo, mientras que los jubilados que perciben haberes mínimos cobrarán además un bono de refuerzo de $70.000, que se acreditará de manera automática.

A quiénes afectará la interrupción en el calendario de pagos de junio

De acuerdo con la información oficial de ANSES, el calendario de pagos comenzó el lunes 8 de junio, con los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo como primeros beneficiarios en cobrar. No obstante, el cronograma sufrirá una modificación debido al feriado nacional del lunes 15 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Como consecuencia, durante esa jornada no se efectuarán depósitos. El grupo más afectado será el de los jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyos DNI terminan en 5, quienes deberán esperar hasta el martes 16 de junio para percibir sus ingresos.

ANSES confirmó que, tras la interrupción, el calendario continuará de forma escalonada en los días posteriores, respetando el orden habitual según la terminación del DNI.

Con estas modificaciones, el esquema de pagos para jubilados y pensionados que perciben la mínima queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





En cuanto a las Pensiones No Contributivas, el calendario se mantendrá sin modificaciones:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio





Por otro lado, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar a partir de la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Los jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 5 deberán esperar al martes 16 de junio para recibir sus haberes, ya que el lunes 15 es feriado nacional.

Cómo consultar montos y fechas de cobro

Los beneficiarios pueden acceder al detalle de sus haberes y descargar los recibos de manera online a través de la plataforma "Mi ANSES". Para hacerlo, deben contar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento consiste en ingresar al sitio oficial, iniciar sesión, dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones", seleccionar el período correspondiente y descargar o imprimir el comprobante. Este servicio está disponible desde el inicio de cada calendario de pagos mensual.