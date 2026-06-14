La PUAM recibe aumento, bono y aguinaldo: ¿Cómo quedan los haberes de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán en junio un incremento en sus haberes, acompañado por el pago de un bono extraordinario y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Desde junio, ANSES implementó un aumento del 2,58%, calculado en base a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.





Cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en junio

Con el incremento aplicado, el haber base de la PUAM asciende en junio de 2026 a $322.654,39. A este monto se le suma el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, destinado a quienes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

En el caso de percibir el bono completo, el ingreso mensual total alcanza los $392.654,39. Este valor no es independiente, ya que la PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima, por lo que su evolución está directamente vinculada a los aumentos que reciben los haberes previsionales.

A su vez, en junio se incorpora el aguinaldo, que se calcula como el 50% del mejor haber percibido durante el semestre. En este caso, se toma como referencia el ingreso de junio, al ser el más alto tras la aplicación del aumento, lo que incrementa aún más el total a cobrar. Con el monto de la aguinaldo, el total asciende a $553.981,59.

En junio, los titulares de la PUAM reciben en total $553.981,59, monto que surge de la sumatoria del haber, bono y aguinaldo.

Quiénes pueden acceder a la PUAM en 2026

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación o pensión. Para acceder, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud

En el caso de extranjeros, acreditar una residencia mínima de 20 años en la Argentina

No percibir ni tener derecho a otra jubilación, pensión o seguro de desempleo

Mantener la residencia en el país una vez otorgado el beneficio





Además del haber mensual, los titulares de la PUAM cuentan con cobertura de salud a través de PAMI y pueden acceder a determinadas asignaciones familiares. Este conjunto de beneficios convierte a la prestación en una alternativa clave para quienes alcanzan la edad jubilatoria sin haber completado los años de aportes requeridos para una jubilación ordinaria.

Cómo tramitar la PUAM paso a paso

El trámite para acceder a la PUAM se realiza de manera online a través de la plataforma de ANSES. Los pasos a seguir son: