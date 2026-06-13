ANSES eleva el bono por matrimonio: ¿Cómo cobrar más de $252.000 en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en la Asignación por Matrimonio, una ayuda económica clave dentro del sistema de asignaciones familiares. Este beneficio puede ser percibido por ambos cónyuges, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Se trata de un pago único que se otorga tras la celebración del matrimonio civil y que forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A partir de junio de 2026, el monto se actualizará con un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Monto de la Asignación por Matrimonio y cómo tramitarla

ANSES liquida la asignación por matrimonio de acuerdo con el valor vigente en el mes en que se celebra el matrimonio civil. Por este motivo, el monto de $126.489 corresponde a titulares del SUAF que contraigan matrimonio durante junio de 2026, independientemente de la fecha en la que realicen el trámite.

Al tratarse de un pago único, el beneficio se abona una sola vez por matrimonio. Sin embargo, ambos cónyuges pueden solicitarlo de manera individual, siempre que cumplan con los requisitos, lo que permite duplicar el ingreso total a $252.978.

Para acceder al cobro, es necesario presentar el certificado de matrimonio civil, acreditar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges y contar con al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento.

La asignación por Matrimonio se abona por única vez y pueden cobrarla los dos cónyuges de manera individual.

Requisitos de ANSES para acceder a la asignación por matrimonio

El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de ANSES.

La solicitud debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta 2 años de ocurrido el matrimonio.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del matrimonio.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se requiere una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en el empleo al momento del casamiento.





La asignación por matrimonio está dirigida a trabajadores en relación de dependencia, personal temporario, titulares de la prestación por desempleo y veteranos de la Guerra de Malvinas.

En cambio, quedan excluidos del beneficio los jubilados, pensionados y monotributistas, así como también los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, aunque estén comprendidos dentro del sistema SUAF.

Asimismo, los solicitantes no pueden superar los límites de ingresos establecidos. Ninguno de los cónyuges debe percibir más de $2.970.968 de manera individual, mientras que el ingreso del grupo familiar no puede exceder los $5.941.935.