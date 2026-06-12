Cambia la manera de cobrar para los jubilados a partir del 23 de junio

El calendario de pagos de junio de 2026 ingresará en una fase de renovación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completará en los próximos días las acreditaciones correspondientes a los jubilados de la mínima, lo que dará paso a una reconfiguración en las sucursales bancarias.

A partir del martes 23, el esquema de la seguridad social cambia su lógica. El foco de las liquidaciones se trasladará a los jubilados y pensionados que superan el haber básico, es decir, aquellos beneficiarios que perciben ingresos mensuales superiores a la base obligatoria del sistema y que, por ende, cobran cifras más altas que el grupo precedente.

A continuación, se detalla en qué consiste esta modificación en la dinámica de cobros, las nuevas escalas y el cronograma ordenado por terminación de documento.

Jubilados: ¿Por qué cambia la dinámica de cobros a fin de mes?





Hasta el momento, los pagos están concentrados en la liquidación del piso salarial del sistema. Sin embargo, cuando se acerque el fin del mes, se enfocarán en los titulares con escalas medianas y máximas.

Este mes se incorpora el impacto del incremento del 2,58% por la fórmula de movilidad (basado en el IPC de abril) y el Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Escalas más altas: ¿Cómo se calcula el aguinaldo en este sector?





Los beneficiarios con haberes superiores calculan su SAC tomando el 50% de la mayor remuneración percibida en el semestre.

Al aplicarse la indexación mensual por inflación, el sueldo de junio consolida el valor más alto del período. Bajo este criterio, los montos de referencia para las escalas superiores se modifican de la siguiente manera:

Haber para los jubilados de la máxima: con el último reajuste del 2,58%, la jubilación máxima garantizada por la ANSES para este período se posiciona en $2.713.948,17 brutos.

Medio aguinaldo: el sector obtendrá un extra de $1.356.974,09 por este concepto.

Monto total: en sus respectivas fechas de pago, estos titulares verán reflejada una acreditación de $4.070.922,26.

Cambia la manera de cobrar para los jubilados a partir del 23 de junio

Para las escalas intermedias (aquellas situadas entre los $403.317,99 de la mínima y tope máximo), el depósito total será la suma de su haber básico de junio más la mitad exacta de ese mismo valor en concepto de aguinaldo.

Cabe recordar que quienes perciban un básico superior a los $473.317,99 quedan excluidos del cobro del bono extraordinario de $70.000.

El cronograma oficial: fechas de cobro desde el 23 de junio





Las fechas de pago para los jubilados que cobran más de la mínima están agrupadas de a dos dígitos por jornada:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Los fondos permanecen depositados en las cuentas de la seguridad social de cada titular y pueden gestionarse mediante compras directas con tarjeta de débito o transferencias electrónicas, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo el mismo día.

Quienes deseen verificar la liquidación de sus conceptos de forma digital y anticipada pueden hacerlo ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.