ANSES: este viernes 12 de junio, ¿qué jubilados cobran aumento, bono y aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue depositando los haberes de junio de 2026 para los jubilados y pensionados.

Este viernes 12 se acreditarán los fondos de un nuevo grupo de beneficiarios, marcando un "cierre" previo al fin de semana y al feriado del lunes.

Con la fórmula de movilidad actual, el organismo liquida los conceptos en un único depósito automático. De esta manera, se perciben el haber con aumento del 2,58%, la primera cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 en una misma liquidación.

Calendario de pagos para jubilados: ¿Quiénes cobran este viernes 12 de junio?





El esquema de la ANSES determinó que les corresponde cobrar a:

Jubilados y pensionados de la mínima : DNI finalizados en 4 .

Pensiones No Contributivas (PNC): titulares por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 8 y 9.

¿Cuál es el monto total que se deposita en junio para los jubilados?





Para los beneficiarios que tienen asignada la fecha de cobro de hoy, la unificación del haber, el proporcional del aguinaldo y el bono arroja una cifra final de $674.976,99. El detalle concepto por concepto se compone de la siguiente manera:

Haber mensual base (con el aumento del 2,58%) : $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio) : $201.658,99.

Bono extraordinario: $70.000.

El refuerzo de $70.000 posee carácter no remunerativo. Por este motivo, no se toma en cuenta a la hora de calcular el medio aguinaldo.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este viernes 12 de junio?

Pausa en el calendario por el feriado: ¿Cómo sigue el cronograma de la ANSES?





Luego de las acreditaciones de este viernes, la actividad bancaria entrará en una pausa debido al fin de semana y al feriado del lunes 15 de junio en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del miércoles 17).

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente forma:

Jubilados de la mínima

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Titulares de Pensiones No Contributivas



