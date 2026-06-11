ANSES sumó una nueva herramienta para jubilados: cómo acceder al recibo de haberes en pocos pasos

Los jubilados y pensionados cuentan con una nueva opción para realizar trámites sin salir de casa. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó una novedad que permite acceder a los recibos de haberes desde el celular.

Esta incorporación apunta a simplificar gestiones cotidianas y evitar desplazamientos innecesarios. Además, brinda una alternativa práctica para quienes tienen problemas de movilidad, viven lejos de los puntos de atención o necesitan asistencia para completar este tipo de trámites.

"ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que, a partir de ahora, los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación de sus haberes y revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación desde la app Mi ANSES", indicaron en un comunicado oficial.

La aplicación está disponible para dispositivos Android, que se descarga mediante Google Play, y iPhone, a través de Play Store, y permite consultar los recibos de haberes emitidos desde 2021, según informó el organismo previsional.

Qué permite hacer la nueva función de Mi ANSES para jubilados y pensionados

La herramienta permite a jubilados y pensionados acceder a documentación previsional de forma rápida y segura. Entre las principales opciones disponibles se encuentran:

Ver el último recibo de haberes emitido por ANSES .

. Consultar recibos de jubilación o pensión correspondientes a años anteriores.

Descargar los comprobantes en formato digital para guardarlos en el dispositivo.

Enviar los recibos al correo electrónico asociado a la cuenta.

Revisar el detalle completo de la liquidación, incluidos descuentos, bonos y otros conceptos.





Ahora, jubilados y pensionados pueden acceder al recibo de haberes desde la app mi ANSES (Imagen: ANSES).

Mi ANSES: paso a paso para consultar y descargar el recibo de haberes

Los jubilados y pensionados que deseen acceder a su recibo de haberes desde el celular deben seguir una serie de pasos sencillos dentro de la aplicación Mi ANSES:

Ingresar a la app con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse al menú Jubilación y seleccionar la opción "Consultar tu recibo de haberes". Una vez adentro, se podrá visualizar tanto el último recibo disponible como los comprobantes correspondientes a períodos anteriores. Para guardar la documentación, hay que presionar el ícono de descarga. Desde ahí también existe la posibilidad de enviar el archivo al correo electrónico registrado en ANSES para imprimirlo o conservarlo de forma digital.

Además de la aplicación móvil, esta documentación también puede consultarse desde la plataforma web de Mi ANSES, ingresando a www.anses.gob.ar/mi-anses con las mismas credenciales de acceso.

Cuánto cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM en junio de 2026





Durante junio, las prestaciones de ANSES reciben una actualización del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación.

Además, este mes los beneficiarios perciben en una misma fecha el haber mensual, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponda, el bono de refuerzo que otorga el Gobierno.

Jubilación mínima

Quienes perciben el haber mínimo reciben un total bruto de $674.976,99, compuesto por los siguientes conceptos:

Haber mensual con aumento: $403.317,99.

Bono de refuerzo: $70.000.

Medio aguinaldo (SAC): $201.659.





En junio, jubilados de la mínima reciben aumento, bono y aguinaldo (Imagen ilustrativa).





Jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados que cobran por encima del haber mínimo también reciben el aguinaldo, aunque no acceden al bono extraordinario de $70.000.

Haber máximo vigente: $2.713.948,18.

Aguinaldo correspondiente al haber máximo: $1.356.974,09.

De esta manera, quienes perciben el tope de la escala alcanzan un ingreso bruto de $4.070.922,27 durante junio.

PUAM

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben el haber actualizado, el bono de refuerzo y el medio aguinaldo.

Haber mensual: $322.654,39.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $161.327,20.

Total a cobrar: $553.981,59.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez también reciben los tres conceptos durante este mes.

Haber mensual: $282.322,59.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $141.161,30.

Total a cobrar: $493.483,89.

El cronograma de pagos inició el 8 de junio y continuará durante todo el mes, con fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del DNI. El detalle completo de cada calendario en esta nota.