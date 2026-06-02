ANSES deposita más de $282.000 a titulares de las PNC: ¿Cómo tramitarla en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a junio de 2026, en el marco de la actualización mensual de haberes que se ajusta según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

Para este mes, la ANSES aplicará un incremento del 2,58% en todas las prestaciones, lo que impactará directamente en los ingresos de los jubilados y pensionados.

Además, el esquema de pagos incluirá el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

¿Cuál es el monto de las PNC en junio?

La ANSES confirmó que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber actualizado de $282.322,60 durante junio de 2026. A este monto se le sumarán tanto el bono extraordinario como el medio aguinaldo.

En detalle, los valores establecidos son los siguientes:

Haber actualizado: $282.322,60.

Bono extraordinario: $70.000.

Aguinaldo estimado: $141.161,30.

Total a cobrar en junio: $493.483,90.





Este ingreso representa uno de los más elevados del año para los beneficiarios de PNC, debido a la incorporación simultánea de todos los componentes en un mismo mes.

Las PNC se actualizarán con un aumento del 2,58%, al que se le suman el bono de $70.000 y el pago de la primera cuota del aguinaldo.

¿Cómo se tramita la Pensión No Contributiva?

La ANSES permite iniciar el trámite para acceder a la Pensión No Contributiva por invalidez y vejez de manera gratuita, tanto de forma online como presencial.

El procedimiento requiere contar con documentación médica actualizada y con el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe ser emitido por hospitales públicos o centros de salud habilitados.

Para comenzar la gestión, se deben seguir estos pasos:

Solicitar el Certificado Médico Oficial en un hospital público o centro de salud.

Presentar estudios e informes médicos actualizados.

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitar un turno para atención presencial.

Seleccionar la opción "Solicitud de prestaciones" y luego "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" .

y luego . Verificar los datos personales cargados en el sistema.

Presentar el DNI y firmar la Declaración Jurada patrimonial, familiar y social.





Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial pueden solicitar turno a través del sitio oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o comunicándose con la línea telefónica 130.

Respecto a los requisitos, la ANSES aclara que deben cumplirse estas condiciones para solicitar el beneficio:

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país, o extranjero con al menos 10 años de residencia legal continuada.

Tener menos de 65 años.

No cobrar jubilaciones, pensiones ni retiros.

No trabajar en relación de dependencia, salvo excepciones contempladas como Monotributo Social.



