ANSES confirmó el monto del aguinaldo y el calendario de junio 2026: ¿Cuánto cobran los jubilados en invierno?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya consolidó de forma oficial la estructura de las liquidaciones que se depositarán a los jubilados en junio de 2026.

Al tratarse del cierre del primer semestre y en coincidencia con los gastos propios del inicio del invierno, las cuentas experimentarán una "inyección" económica clave.

Esta suba se debe a la unificación en una misma jornada del haber mensual con el aumento, la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, y la continuidad del bono extraordinario.

A través de las normativas vigentes publicadas en el Boletín Oficial, se ratificó que el incremento para este mes es del 2,58%, un ajuste establecido por la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia directa el índice de inflación de abril.

Este porcentaje no solo eleva el piso de las remuneraciones corrientes, sino que actúa como la base legal para fijar el monto del medio aguinaldo.

Monto total: ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con bono y aguinaldo?





La aplicación del aumento modificó toda la pirámide de ingresos de la ANSES. Según la Resolución 139/2026, el nuevo haber mínimo obligatorio quedó establecido en $403.317,99.

Un jubilado que obtiene el básico percibirá este mes un pago unificado muy significativo gracias a la firma del Decreto 399/2026, el cual garantiza un bono de jubilados de hasta $70.000:

Haber ordinario con aumento : $403.317,99.

Medio aguinaldo oficial (50% del básico remunerativo): $201.659.

Bono extraordinario de refuerzo : $70.000.

Monto total: $674.976,99.

El adicional de $70.000 posee carácter no remunerativo, por lo que el organismo lo excluye del cálculo del aguinaldo.

Para quienes cobren haberes intermedios superiores a la mínima, el límite de ingresos para recibir un porcentaje proporcional del bono se desplazó hasta los $473.317,99 (cifra que surge de fusionar la mínima más los $70.000).

Monto del aguinaldo y el calendario de junio 2026 para los jubilados.

Fecha de cobro jubilados junio 2026: el calendario completo de la mínima





El sueldo, el medio aguinaldo de invierno y el bono se depositarán en una misma fecha y a partir del lunes 8 de junio, organizadas de forma progresiva según la terminación del número de DNI de cada titular:

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado nacional del lunes 15 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, trasladado desde el miércoles 17).

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Para los haberes que superan la mínima, las transferencias automáticas se realizarán en el último tramo del mes, iniciándose el martes 23 de junio y concluyendo el lunes 29.

Las liquidaciones completas se pueden verificar de forma virtual ingresando a la plataforma Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.