Prestación Alimentar: qué montos siguen vigentes en junio y cómo saber si recibís el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deposita durante este mes la ayuda alimentaria a familias que cumplan con determinados requisitos.

La Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, continúa siendo una herramienta central para garantizar el acceso a alimentos básicos en hogares. Según confirmó el organismo, durante junio de 2026 se mantienen los valores actualizados que comenzaron a regir tras la suba dispuesta por el Ministerio de Capital Humano.

Cómo quedan los montos de junio de la Prestación Alimentar y quiénes pueden acceder

Los valores vigentes durante junio fueron establecidos por el Ministerio de Capital Humano y representan un incremento respecto de los montos que permanecieron congelados durante gran parte de 2024 y 2025. Los importes confirmados son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social: $72.250





La acreditación se realiza directamente en la misma cuenta en la que se percibe la prestación principal, lo que simplifica el acceso al beneficio y evita gestiones adicionales por parte de los titulares.

La Prestación Alimentar permite tener un monto extra para la compra de bebidas y alimentos de primera necesidad.

Quiénes pueden recibir la Prestación Alimentar:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

Personas que perciben AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.





Requisitos y cruce de datos: cómo saber si recibo la Prestación Alimentar

Una de las características principales de esta asistencia es que no requiere inscripción previa. El otorgamiento se realiza automáticamente a partir de cruces de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

De esta manera, cuando una persona cumple con las condiciones establecidas, el beneficio se incorpora de forma directa a su liquidación mensual. Por este motivo, quienes ya perciben AUH, Asignación por Embarazo o una Pensión No Contributiva no deben completar formularios ni solicitar turnos para acceder.

Sin embargo, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en las bases del organismo. Información como la cantidad de hijos, el domicilio o la situación laboral puede influir en la correcta liquidación del beneficio.

Los titulares pueden verificar y actualizar sus datos a través de la plataforma Mi ANSES o acercándose a una oficina del organismo.

Calendario de pagos de ANSES en junio

El cronograma de pagos para las asignaciones durante junio estará organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tendrá modificaciones debido al feriado nacional del 15 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

AUH y Asignaciones Familiares:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio





Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio





Pensiones No Contributivas (PNC):