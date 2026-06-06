Fecha de cobro jubilados junio 2026: el calendario completo de ANSES para la mínima, haberes altos y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) compartió las fechas de las liquidaciones correspondientes a junio de 2026. Al tratarse del mes que cierra el primer ciclo del año, las cuentas de los jubilados registrarán depósitos más altos.

Específicamente, se debe a la confluencia del haber mensual con incremento, la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y el bono de refuerzo.

Tras la publicación de las normativas previsionales en el Boletín Oficial, los haberes llegan ajustados con un 2,58% de aumento por movilidad mensual (equivalente a la inflación de abril).

Cabe recordar que el calendario contempla una pausa en su tramo intermedio por un feriado nacional, obligando a reordenar las jornadas de atención en las entidades bancarias.

A continuación, el cronograma completo ordenado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) y las distintas escalas del sistema.

Calendario de cobro de jubilados junio 2026





Haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben la mínima -fijada para este mes en $403.317,99- y que además cobran el bono completo de $70.000 junto al aguinaldo, tendrán habilitado su ingreso en estas fechas:

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

Lunes 15 de junio: sin actividad bancaria por el feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado desde el miércoles 17).

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Junio 2026: el calendario de cobros completo para los jubilados y pensionados.

Haberes superiores a la mínima

Un jubilado de la mínima percibirá unbruto unificado de(remuneración con aumento, más los $201.659 del medio aguinaldo y los $70.000 del bono).

Por su parte, los jubilados y pensionados que cuentan con ingresos mensuales medios y altos (quienes superan el piso básico y el techo variable del bono de $473.317,99) percibirán sus haberes en el último tramo del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Como es habitual, los titulares de las Pensiones No Contributivas abren el almanaque mensual de la ANSES. Para este mes, el esquema quedó distribuido de la siguiente manera: