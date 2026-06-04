Atención jubilados: por qué cambia la jubilación mínima a partir del 8 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización en los haberes previsionales que impactará directamente en los jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Según informó ANSES, la jubilación mínima tendrá en junio de 2026 una suba del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste se calcula a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, cuya variación en abril fue del 2,6%. En términos concretos, esto implica que quienes cobran el haber mínimo verán un aumento de $10.144 respecto al mes anterior.

Este incremento se suma a otros ingresos adicionales que se acreditarán durante junio, como el bono extraordinario y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que se liquida una vez por semestre.

A cuánto sube la jubilación mínima con el aumento de junio

Con la suba del 2,58%, el haber básico de los jubilados que perciben la mínima se ubicará en $403.317,99. A este monto se le adiciona un bono de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a $473.317,99.

Además, durante este mes se acreditará el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber percibido en el semestre comprendido entre enero y junio. Dado que el último aumento se aplica en junio, ese valor se toma como referencia para el cálculo.

De esta manera, el aguinaldo para los jubilados que cobran la mínima será de $201.658, lo que se traduce en un total de $674.975 en el mes.

ANSES confirmó un aumento del 2,58% en todas las jubilaciones y pensiones del sistema. Además, en junio se depositará el aguinaldo y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se cobran las jubilaciones en junio?

ANSES difundió el cronograma de pagos correspondiente a junio, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Jubilados y pensionados que perciben la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio





Cómo quedan los haberes de las demás prestaciones

El incremento del 2,58% se aplicará a todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES, así como también al cálculo del aguinaldo para cada beneficiario. Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 está destinado exclusivamente a quienes perciben haberes mínimos.