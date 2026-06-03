¿Hay aguinaldo para AUH y SUAF? Lo que confirmó ANSES para estos beneficiarios en junio

Con la llegada de junio, miles de familias están a la expectativa por el pago del aguinaldo. En este contexto, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se preguntan si también recibirán el "extra" en sus haberes.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es una suma que perciben miles de argentinos dos veces al año. Aunque la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lo liquida a determinados beneficiarios, no todas las prestaciones del organismo contemplan este beneficio.

Por ejemplo, mientras que jubilados y pensionados sí acceden a esta suma, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) no la perciben, una duda que suele repetirse cada vez que se acerca junio o diciembre.

La razón es que estas prestaciones forman parte de la asistencia social y no tienen carácter contributivo, por lo que no contemplan el SAC.

La misma situación se aplica a quienes cobran asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares, ya que este beneficio no forma parte de las prestaciones que reciben.

Quiénes cobran aguinaldo y quiénes quedan excluidos

El Sueldo Anual Complementario es un derecho previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) para los trabajadores registrados. Su monto equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante cada semestre y se abona en dos cuotas al año.

Además de los empleados en relación de dependencia del sector público y privado, también lo perciben las trabajadoras de casas particulares registradas y los jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Si bien ciertos beneficiarios del sistema previsional reciben el medio aguinaldo, hay otros que queden afuera del "extra" (Imagen ilustrativa).

En cambio, no acceden a esta suma los titulares de la AUH, la AUE ni quienes cobran asignaciones familiares mediante el SUAF.

Tampoco alcanza a monotributistas, trabajadores informales, profesionales independientes que facturan honorarios ni beneficiarios de programas sociales, como las Becas Progresar o la Prestación por Desempleo.

AUH ANSES junio 2026: cuánto se cobra con aumento y cuándo pagan

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tendrán en junio un aumento del 2,58%, correspondiente a la actualización mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC para abril.

Con esta suba, el valor general de la prestación pasará a ser de $144.932 por hijo. Sin embargo, debido a la retención del 20% que ANSES aplica hasta la presentación de la Libreta AUH, el monto que se acreditará cada mes será de $115.945,60.

En tanto, la asignación destinada a hijos con discapacidad ascenderá a $471.915.

Calendario de pago AUH ANSES junio 2026

Las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del DNI y tendrán modificaciones por el feriado nacional del 15 de junio en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

De esta manera, los beneficiarios de la AUH percibirán sus haberes con actualización durante junio. De todas formas, esta prestación no contempla el cobro del primer medio aguinaldo, beneficio que sí corresponde a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.