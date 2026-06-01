3 trámites clave de ANSES que debés realizar antes de los cobros de junio

El lunes 8 de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará inicio al calendario de pagos más "cargado" del primer semestre.

Durante este mes, las cuentas de la seguridad social recibirán de forma unificada el haber mensual con un incremento del 2,58% por movilidad, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y el bono de refuerzo de hasta $70.000.

Existen gestiones administrativas obligatorias que los beneficiarios deben regularizar. Realizar estas actualizaciones a tiempo no solo previene inconvenientes en el cobro, sino que es un requisito indispensable para que el organismo no suspenda las liquidaciones.

A continuación, los 3 trámites esenciales que tenés que revisar en los próximos días a través de los canales digitales de la ANSES.

1. Actualización de datos de contacto

Es el trámite base y obligatorio para cualquier gestión dentro del organismo. La ANSES utiliza los canales electrónicos oficiales para notificar suspensiones, incompatibilidades o aprobaciones de nuevos complementos económicos. Si los datos no están al día, se pueden perder alertas críticas sobre la prestación.

Cómo se hace : ingresar al portal web del organismo o a la aplicación móvil utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Una vez dentro, seleccionar la opción "Información personal" y luego "Domicilio y datos de contacto" . Allí se debe verificar que el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico sean los correctos.

Importancia: este paso es el que habilita la validación de identidad para los siguientes trámites del sistema.

ANSES: 3 trámites para hacer antes de los cobros de junio.

2. Modificación del lugar de cobro

Si en el último tiempo se cambió de domicilio, se tienen dificultades para trasladarse a la sucursal asignada o se prefiere operar con una entidad bancaria diferente, es el momento ideal para solicitar la modificación antes de que se liquide la segunda mitad del año.

Cómo se hace : el trámite se puede realizar de forma digital desde el apartado "Cobros" dentro de la plataforma Mi ANSES , eligiendo la opción "Cambiar lugar de cobro" . El sistema te desplegará el listado de bancos y oficinas habilitadas en la nueva zona de residencia para que se seleccione la que resulte más cómoda.

A tener en cuenta: la modificación impacta por lo general a los 60 días de procesada la solicitud, por lo que asentar el trámite antes del inicio del cronograma de junio asegura ordenar las liquidaciones.

3. Control de relaciones familiares y apoderados

Este trámite está especialmente dirigido a quienes perciben Asignaciones Familiares (SUAF) y a los jubilados que necesitan registrar o renovar un apoderado para percibir sus haberes en el banco. Tras la oficialización del nuevo tope de ingresos familiares (fijado en $2.970.968 por integrante), la ANSES cruzará datos de forma estricta para evaluar los vínculos y recursos del hogar.

Cómo se hace : desde el menú principal de la plataforma, se debe ingresar a "Hijos" y luego a "Mis relaciones familiares" para constatar que los vínculos con los hijos o cónyuge estén registrados de manera correcta y con los documentos digitalizados. En el caso de los adultos mayores, en la sección "Jubilados y pensionados" se puede verificar el estado de los apoderados registrados ante el sistema bancario.

Importancia: un error en la carga de los vínculos familiares puede provocar la baja automática del beneficio del SUAF debido a los nuevos topes socioeconómicos vigentes en el Boletín Oficial.

¿Cómo consultar el estado de la liquidación de junio?

Una vez completadas o verificadas estas gestiones, se va a poder auditar de forma transparente el recibo de sueldo digital antes de ir al cajero automático.

El desglose de los montos -que para una jubilación mínima alcanzará un bruto unificado de $674.976,99- estará disponible en la sección "Consulta de recibos de haberes" dentro de la aplicación de la ANSES, permitiendo verificar los montos del aumento, el bono y el aguinaldo de forma remota.