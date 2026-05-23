Tarjeta Alimentar ANSES: quiénes reciben el pago "extra" en mayo y cuánto se cobra con el aumento de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó novedades para los beneficiarios de la Prestación Alimentar, que en mayo 2026 pueden acceder a un pago "extra" junto con la prestación habitual.

Al mismo tiempo, ya se pueden estimar los nuevos montos que se pagarán en junio, ya que las prestaciones del organismo previsional se actualizan según la inflación mensual que informa el INDEC. Para este ajuste se tomará como referencia el dato de abril, que fue del 2,6%.

En el caso de la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, el beneficio alcanza a titulares de distintas asignaciones, entre ellas la AUH y la prestación destinada a embarazadas.

El aumento impactará en todos los beneficiarios incluidos dentro del programa alimentario, luego de la oficialización de la suba dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

Prestación Alimentar: quiénes cobran el pago extra de la ANSES en mayo





El "extra" corresponde a un diferencial de la Tarjeta Alimentar. Esto se debe a que el aumento del 38% para este refuerzo económico fue anunciado cuando mayo ya había comenzado.

Por ese motivo, se decidió que los beneficiarios cobraran primero el monto habitual junto a sus haberes mensuales y, posteriormente, recibieran el diferencial correspondiente en un calendario de pagos separado. Más detalles en anses.gob.ar/hijos/prestacion-alimentar.

Este adicional alcanza a distintos grupos que ya forman parte del programa alimentario impulsado por el Ministerio de Capital Humano.

Qué beneficiarios reciben el plus de la Tarjeta Alimentar

Entre quienes accederán al monto extraordinario se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

Las asignaciones de la ANSES cobran un diferencial correspondiente a la Prestación Alimentar, debido al último aumento (Imagen ilustrativa).

Cronograma de pagos de la AUH y la Tarjeta Alimentar en mayo 2026





Las fechas de cobro del adicional se organizan según la terminación del DNI:

DNI finalizados en 0: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 4: jueves 21 de mayo.

DNI finalizados en 5: viernes 22 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 26 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 27 de mayo.

DNI finalizados en 8: jueves 28 de mayo.

DNI finalizados en 9: viernes 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC): todos los titulares cobran el lunes 18 de mayo.

Cuánto se cobra de extra por el retroactivo de mayo

El pago adicional corresponde a una diferencia retroactiva tras la actualización de los valores de la Tarjeta Alimentar. Los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $20.000.

Familias con dos hijos: $31.363.

Familias con tres o más hijos: $41.363.

El objetivo de esta actualización es reforzar la asistencia destinada a la compra de alimentos y productos esenciales.

En mayo 2026, la Tarjeta Alimentar recibió un aumento del 38% (Imagen ilustrativa).

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde junio 2026





A partir de junio, la ANSES comenzará a pagar los nuevos valores mensuales permanentes de la Tarjeta Alimentar, que variarán según la cantidad de hijos del grupo familiar.

Los montos confirmados son:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $72.250 mensuales.

Hogares con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Madres de siete hijos o más con PNC: $149.425.

Desde el organismo recordaron que el beneficio seguirá acreditándose automáticamente para quienes cumplan con los requisitos establecidos dentro del programa alimentario.