Cómo acceder a la asistencia de hasta $363.000 para desempleados y cuál es el cronograma de pagos vigente

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de liquidaciones correspondientes a la Prestación por Desempleo para mayo de 2026.

Esta asistencia económica experimentó una actualización en sus topes, ofreciendo un esquema de contención más amplio para los trabajadores del sector privado que hayan perdido su puesto laboral de forma involuntaria.

El incremento responde de manera directa a los últimos ajustes aplicados sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), una variable de referencia que modifica las escalas de diversos programas del organismo.

Tras habilitarse los primeros depósitos automáticos el viernes 22 de mayo, el esquema de acreditaciones continuará desplegándose a lo largo de la próxima semana para cubrir a la totalidad de los beneficiarios registrados.

El trámite de solicitud debe iniciarse de forma obligatoria dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización del contrato laboral. Quienes realicen la presentación fuera de ese límite legal sufrirán un descuento proporcional de una cuota mensual por cada día de demora en el ingreso del trámite.

Montos oficiales: ¿Cuánto paga la Prestación por Desempleo en mayo?





El valor exacto que percibe cada beneficiario se calcula tomando como base el 75% del mejor salario neto percibido durante los últimos seis meses de actividad laboral formal. No obstante, el sistema aplica umbrales de control para garantizar una distribución equitativa:

Monto máximo de cobro : quedó fijado en $363.000 mensuales para quienes registren los salarios y aportes más elevados.

Monto mínimo de cobro: se estableció una base estimada de $181.500 para proteger el piso de ingresos familiares.

La extensión de las cuotas mensuales (que van desde las 2 hasta las 12 asignaciones) se determina según la antigüedad y la cantidad de aportes acumulados en el sistema de seguridad social antes del cese de actividades.

Asimismo, las personas mayores de 45 años acceden a un beneficio de prórroga automática que añade hasta seis meses extra de cobertura económica.

Requisitos obligatorios para tramitar el subsidio





La asistencia está dirigida a los trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado que se encuentren desempleados por causas ajenas a su voluntad, tales como despidos sin causa, finalización de contratos temporales, quiebra de la empresa o renuncias por causas justificadas. Los requisitos de aportes exigidos por la ANSES varían según el tipo de contratación:

Trabajadores permanentes : acreditar un mínimo de seis meses de aportes registrados dentro de los últimos tres años previos a la pérdida del empleo.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber cumplido más de 90 días de actividad efectiva durante el último año y registrar menos de 12 meses trabajados en el último trienio.

Cómo acceder a la asistencia de hasta $363.000 para desempleados.

Calendario de pagos: cómo sigue el cronograma de la ANSES





Tras el inicio de las transferencias automáticas para las primeras terminaciones de documento, el cronograma de pagos retomará su actividad normal a partir del próximo día hábil bancario, distribuyéndose según el siguiente esquema de DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de mayo (ya acreditado).

DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

La gestión operativa para ingresar al programa puede realizarse de forma 100% remota a través de la plataforma de Atención Virtual de la ANSES o programando un turno presencial en las oficinas de atención al público.

Para dar inicio al expediente, es obligatorio presentar el DNI original junto con el telegrama de despido, carta documento o la constancia legal que certifique el fin de la relación laboral.