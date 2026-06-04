ANSES retrasa el calendario de pagos de junio 2026 por un feriado: ¿Cómo quedan las fechas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está por iniciar el calendario de pagos de junio 2026, un mes especial que llega con aumento, bono y el medio aguinaldo. Sin embargo, se confirmó que un feriado modificará las fechas de cobro para algunos beneficiarios.

El incremento fue oficializado mediante la Resolución 139/2026, con la firma del titular del organismo previsional, Guillermo Héctor Arancibia. La actualización será del 2,58% y se calcula a partir de la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los adultos que cumplan con los requisitos. El refuerzo volverá a pagarse sin cambios en su monto, pese a los reclamos para que acompañe la evolución de la inflación.

Junio también incluirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la remuneración o haber más alto percibido durante el primer semestre del año, por lo que en la mayoría de los casos tomará como referencia el ingreso de este mes.

Aun con estas novedades, los beneficiarios deberán revisar el calendario de pagos, porque algunos recibirán su dinero más tarde de lo previsto.

Qué pagos de ANSES cambian por el feriado de junio

El calendario de pagos de la ANSES sufrirá modificaciones durante junio debido al feriado nacional del lunes 15. La fecha corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que este año se traslada para conformar un fin de semana largo de tres días.

Durante esa jornada no habrá atención en las oficinas de ANSES ni actividad bancaria. Los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad, aunque la disponibilidad de efectivo dependerá de cada entidad.

Por este motivo, algunos beneficiarios cobrarán un día más tarde de lo previsto. Los principales cambios son los siguientes:

Jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 5: pasan del lunes 15 al martes 16 de junio.

con DNI terminado en 5: pasan del lunes 15 al martes 16 de junio. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5: cobrarán el martes 16.

y la con DNI terminado en 5: cobrarán el martes 16. Beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3: también percibirán el pago el martes 16.

con DNI terminado en 3: también percibirán el pago el martes 16. Titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos finalizados en 6 y 7: recibirán el depósito el martes 16 en lugar del lunes 15.

Cambia el calendario ANSES por el feriado del 15 de junio.

Más allá de estos cambios puntuales, el cronograma de pagos de ANSES comenzará el 8 de junio y avanzará según la terminación del DNI, como en cada mes.

Junio tendrá otro feriado nacional el día 20 por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Sin embargo, al caer sábado y ser una fecha inamovible, no genera modificaciones en el calendario de cobros.

Calendario de pagos ANSES de junio 2026

Este es el cronograma previsto para el sexto mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y AUH

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 19 de junio

DNI terminado en 8: 22 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuánto se cobra en ANSES en junio 2026

Además del aumento del 2,58%, este mes incluye el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, junto con el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen los requisitos.

Jubilaciones

Jubilación mínima: $674.976,98 en total, incluyendo haber, aguinaldo y bono.

Jubilación máxima: $4.070.922,25 en total, con aguinaldo incluido. No recibe bono.

Jubilados que cobran más de la mínima: quienes perciban menos de $473.317,99 recibirán un bono proporcional para alcanzar ese monto.

Pensiones y PUAM

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $553.981,58 en total entre haber, aguinaldo y bono.

PNC por Invalidez y Vejez: alrededor de $493.483,88 con aguinaldo y bono incluidos.

PNC para Madres de 7 hijos: $674.976,98 en total, el mismo monto que la jubilación mínima.

AUH y Asignación por Embarazo

AUH y AUE: $144.931 brutos. Con la retención del 20%, el pago mensual directo será de $115.944,80.

AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915 brutos, con un pago mensual de $377.532 tras la retención.

Estas prestaciones no cobran aguinaldo ni el bono previsional de $70.000.

Extras para AUH

A los montos anteriores se pueden sumar otros beneficios, según cada caso:

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $54.665 por cada menor de 3 años.

Tarjeta Alimentar: entre $52.250 y $108.647, según la cantidad de hijos.

Para más información o consultas, los beneficiarios pueden ingresar en anses.gob.ar.