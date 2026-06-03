Sandra Pettovello confirmó un beneficio económico clave para los jubilados en junio: ¿Cómo aprovecharlo?

A pocos días de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comience a depositar los haberes correspondientes a junio, el Ministerio de Capital Humano confirmó otra medida que impactará de forma directa en el bolsillo de los jubilados y pensionados.

Se trata del programa de Beneficios ANSES, una herramienta que permite acceder a descuentos y reintegros en compras cotidianas.

De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones podrán complementar sus ingresos mensuales, que además llegarán con aumento, bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Cómo funcionan los Beneficios ANSES





El programa Beneficios ANSES incluye una amplia red de comercios adheridos en todo el país. En total, abarca más de 7.000 locales y supera los 12.000 puntos de venta, incluyendo grandes cadenas de supermercados y negocios de cercanía.

A través de esta iniciativa, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos que comienzan en el 10% en supermercados (en muchos casos sin tope de reintegro) y alcanzan hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza. El esquema cubre buena parte de los consumos habituales.

Los rubros incluidos son:

Supermercados.

Farmacias.

Perfumerías.

Combustibles.

Productos de limpieza.

Ópticas.

Comercios de cercanía.





El Programa Beneficios ANSES permite acceder a descuentos y reintegros en rubros de supermercado, farmacia, óptica y más. Los beneficiarios pueden consultar la lista de comercios adheridos en anses.gob.ar.

Para utilizar estos beneficios no es necesario realizar trámites adicionales. Los usuarios solo deben abonar sus compras con la tarjeta de débito con la que perciben sus haberes. El descuento puede aplicarse en el acto o acreditarse posteriormente.

Los beneficiarios pueden consultar el listado completo de locales adheridos a través del sitio oficial de ANSES, filtrando por rubro y ubicación.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES





En junio, los haberes llegarán con aumento, bono y aguinaldo, lo que incrementará de forma significativa los ingresos mensuales.