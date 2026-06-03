ANSES: el chequeo clave que jubilados y pensionados tienen que hacer antes de cobrar en junio 2026

Junio llega con buenas noticias para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que reciben sus haberes con aumento, bono y aguinaldo. Pero antes del pago, conviene realizar un chequeo clave para evitar retrasos o problemas al cobrar.

Son verificaciones simples que pueden realizarse desde Mi ANSES y que ayudan a evitar demoras, observaciones en el expediente o trámites presenciales de último momento. En un mes importante para el bolsillo, muchos beneficiarios buscan cobrar en tiempo y forma.

El organismo previsional ya oficializó para junio una suba del 2,58% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, el Gobierno confirmó el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

A esto se suma el pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. De esta manera, el sexto mes del año se convierte en el período con los ingresos más altos del primer semestre para millones de adultos mayores.

Qué datos conviene revisar en Mi ANSES antes de cobrar

Con el inicio del calendario de pagos cada vez más cerca, los beneficiarios tienen una oportunidad para evitar contratiempos: revisar la información personal registrada en Mi ANSES. Un dato desactualizado puede generar inconvenientes en trámites, consultas o gestiones vinculadas al cobro.

Entre los errores más frecuentes aparecen números de teléfono que ya no están en uso, correos electrónicos viejos, cambios de domicilio o datos bancarios que quedaron sin actualizar. Aunque parezcan detalles menores, pueden dificultar validaciones y comunicaciones importantes.

ANSES recomienda verificar los datos registrados en Mi ANSES antes del inicio del calendario de pagos de junio (Imagen ilustrativa).

Por ese motivo, ANSES recomienda mantener actualizada la información de contacto. A través de Mi ANSES, los beneficiarios pueden verificar sus datos personales, consultar su medio de cobro y realizar distintas gestiones sin necesidad de acercarse a una oficina.

Uno de los primeros puntos a controlar es el celular y el correo electrónico registrados en la cuenta. Estos canales suelen utilizarse para enviar códigos de verificación, notificaciones y avisos relacionados con trámites, por lo que contar con datos vigentes resulta fundamental.

Esta revisión resulta especialmente importante para quienes planean cambiar su lugar de cobro o realizar trámites relacionados con prestaciones. Si los datos registrados están desactualizados o incompletos, la validación de identidad puede demorar el proceso.

Los otros controles que conviene revisar antes de cobrar ANSES

Además de verificar los datos de contacto, los jubilados y pensionados pueden aprovechar Mi ANSES para confirmar que el medio de cobro asignado sigue siendo el más conveniente.

El organismo permite solicitar un cambio de banco o lugar de pago, una gestión que resulta útil para quienes se mudaron, tienen dificultades para trasladarse o prefieren operar con otra entidad.

La recomendación es no dejar este trámite para último momento. Los cambios no se reflejan de manera inmediata y pueden requerir varias semanas hasta quedar efectivos. Por eso, si el banco asignado ya no se ajusta a tus necesidades, conviene iniciar el pedido con anticipación.

Otro punto importante es la acreditación de los vínculos familiares. ANSES exige que la información sobre hijos, cónyuge, conviviente o cualquier modificación reciente en la situación familiar esté correctamente registrada. Tener estos datos actualizados facilita futuras gestiones y ayuda a evitar observaciones.

Junio de 2026 es un mes clave porque los jubilados y pensionados cobrarán haberes con aumento, bono extraordinario y medio aguinaldo (Imagen ilustrativa).

La revisión cobra especial relevancia para quienes atravesaron cambios recientes, como un matrimonio, divorcio, separación o el nacimiento de un hijo. Un legajo actualizado permite que el organismo valide la información de manera más rápida cuando sea necesario realizar trámites o acceder a prestaciones.

Por último, los jubilados y pensionados que tienen un apoderado deberían corroborar que su situación continúe correctamente registrada. Esta figura permite realizar determinadas gestiones e incluso cobrar haberes en casos específicos, por lo que mantener la documentación al día puede evitar inconvenientes futuros.

De cuánto es el cobro en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en junio el ingreso más alto del primer semestre. El motivo es la combinación de tres conceptos: el aumento del 2,58% en los haberes, el bono extraordinario de $70.000 para los ingresos más bajos y el pago del primer medio aguinaldo.

A continuación, los montos estimados.

Jubilación mínima y Pensión para Madres de 7 Hijos

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos equivale al valor de una jubilación mínima, por lo que ambos grupos cobrarán el mismo importe.

Haber con aumento: $403.318

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado en junio: $674.977



Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La PUAM representa el 80% de una jubilación mínima y también accede al bono extraordinario.

Haber con aumento: $322.654

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $161.327

Total estimado en junio: $553.981.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez equivalen al 70% del haber mínimo.

Haber con aumento: $282.323

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161

Total estimado en junio: $493.484.

Para conocer las fechas de cobro y otros detalles, los beneficiarios pueden consultar ingresando a anses.gob.ar.